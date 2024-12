PM usa estádio em S.Bernardo para preparo contra brigas de torcidas

Torcedores aglomerados, gritos de rivalidade e, de repente, som de explosões. Nos arredores do Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo, o clima era de tensão. Um ônibus cheio de integrantes de uma torcida organizada chegava pelo portão errado, invadindo o espaço destinado ao grupo rival. O confronto parecia inevitável. A briga iminente, porém, era na verdade parte de um exercício simulado realizado pelo 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) na manhã desta quarta-feira (4).

A simulação foi organizada para preparar os policiais para situações de risco em eventos esportivos, que são frequentes no Grande ABC, especialmente no início do ano, com torneios como a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Campeonato Paulista. O capitão Paulo Cavalheiro, comandante da 1ª Companhia de Ações Especiais do Baep, destacou que a região é palco de diversos jogos importantes e exige um policiamento especializado. “É fundamental que a tropa esteja pronta para intervir em conflitos e garantir um ambiente seguro para torcedores e suas famílias”, disse.

No exercício, o erro estratégico de rota do ônibus simulou uma falha de planejamento de uma das torcidas que desencadeou a confusão. Inicialmente, os policiais utilizaram munições explosivas para dispersar os torcedores, mas o efeito foi limitado. Como segunda medida, foi realizada uma carga com cavalaria, que conseguiu afastar parte do grupo. Alguns dos torcedores, no entanto, se esconderam dentro do ônibus, onde foi realizada uma revista individual. Para a etapa final, o canil do Baep foi acionado para buscas de armas, drogas e outros materiais ilícitos.

Além de simular uma resposta rápida a conflitos, a ação também destacou a necessidade de planejamento prévio. Segundo Cavalheiro, a separação de torcidas é o primeiro passo para evitar brigas. “Esse tipo de simulação mostra como é essencial que as torcidas organizadas entrem em contato com o policiamento local para seguir as orientações de acesso correto. Isso evita erros que podem gerar confrontos”, explicou.

O capitão enfatizou a importância do treinamento para situações de alta complexidade. “Cabe ao Baep intervir em eventos críticos na região. Treinar nossa tropa garante que possamos atuar com eficiência e oferecer um serviço de qualidade. Nosso objetivo é que os eventos esportivos sejam locais seguros e tranquilos, para que as famílias possam aproveitar o futebol sem medo”, afirmou.