Haddad diz acreditar que reforma tributária seja votada no Senado na semana que vem

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 4, acreditar que a reforma tributária será votada no Senado na semana que vem. Ele criticou a captura de grupos de interesse que atravanca a tramitação da proposta durante o Fórum Jota - o Brasil em 10 anos, realizado em Brasília.

"Tudo me leva a crer que nós vamos votar semana que vem no Senado e, possivelmente, no começo do ano que vem, a Câmara deve fechar o projeto de lei complementar que regulamenta a emenda constitucional. Foram 40 anos para a gente fazer uma coisa que talvez o constituinte de 1988 pudesse ter feito se não fosse a atuação dos grupos que frequentam Brasília para impedir que os seus privilégios sejam vencidos. Que nós tenhamos uma normalidade, que a concorrência saudável não seja feita na base do compadrio, não seja feita na base da interferência", disse o ministro.