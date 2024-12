Em meio a boatos, Nattan diz se está vivendo romance com Rafa Kalimann: Não, mas pode acontecer

Nattan comentou os rumores de romance com Rafa Kalimann durante o tapete vermelho do Prêmio Multishow, que rolou na última terça-feira, dia 3, no Rio de Janeiro. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, o cantor disse não descartar um namoro com a apresentadora.

- Rafa é uma mulher que eu sempre admirei. Eu já disse em um podcast, já falei que eu namoraria ela, alguns anos atrás.

Segundo informações do jornal Extra, Nattan e Rafa teriam se aproximado quando se conheceram nos bastidores do Dança dos Famosos, em 2023, pouco antes dela assumir o namoro com Allan Souza Lima. Vale lembrar que, atualmente, Kalimann vem sofrendo boatos de término por ter apagado as fotos com Lima nas redes sociais.

Sobre os boatos que rondam a web, Nattan disparou:

- Parem de ficar botando pilha em mim, que aí pode acontecer. Não [tá rolando], mas pode acontecer.