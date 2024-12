Sandy quebra o silêncio e fala pela primeira vez sobre rumores de namoro

Na passarela do Prêmio Multishow, que rolou na noite da terça-feira, dia 3, Sandy quebrou mais uma vez seu período sabático e foi uma das atrações da noite, apresentando um dos prêmios ao lado de Maisa Silva.

Mas o que chamou a atenção mesmo foi o fato de ela ter desabafado sobre os holofotes em cima do suposto relacionamento com o médico Pedro Andrade. Mesmo com uma vida toda na fama, ela diz que ainda se surpreende com a exposição.

- Me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim, contou no evento, de acordo com o colunista Lucas Pasin.

Ainda durante a noite, Sandy comentou com a colunista Fábia Oliveira a relação atual com o músico Lucas Lima, seu ex-marido e pai de seu filho, Theo.

- A gente é muito amigo, sabe? Sempre a gente se dividiu um pouco, claro! Mas, tem momento que a gente consegue preservar, tanto na família dele, que é muito minha família também, disse ao ser questionada sobre as festas de fim de ano.

A cantora também compartilhou como será sua comemoração no Natal deste ano ao lado da família.

- Vou passar em casa. Pense assim, uma coisa pequena, só a minha família mesmo. É feito com muito amor e muito carinho, um presente, contou.

Para finalizar, Sandy fez uma pequena retrospectiva de 2024, relembrando seus trabalhos e diz estar muito satisfeita com o seu ano.

- Foi um ano tão bom para mim. Fiz dois shows em prol do Rio Grande do Sul, consegui arrecadar muitos pontos na venda de ingressos e acho que tem muito evento, estou muito feliz por isso. Eu trabalhei bastante até junho e, agora, eu estou descansando, curtindo meu período sabático. Faço um trabalhinho aqui e outro ali, mas está sendo muito bom.