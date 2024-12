Mãe de Viih Tube atualiza estado de saúde de avó da influenciadora

Na última terça-feira, dia 3, a mãe de Viih Tube usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde da avó materna da influenciadora, que sofreu um Acidente Vascular cerebral (AVC) e está internada. Nos Stories do Instagram, Viviane Di Felice contou aos seguidores como está Dona Isaura, que está prestes a completar 90 anos de idade.

A nutricionista celebrou o fato de que sua mãe está conseguindo conversar um pouco, apesar de a fala ter sido afetada, pois o medo da família era de que ela ficasse em estado vegetativo dada a gravidade do caso.

- Ela está melhor na medida do possível depois de um caso desses que é grave. Fiquei muito feliz porque ontem à noite ela falou uma palavrinha. Afetou a fala, mas ela está conseguindo desenrolar. Isso é muito bom. Nosso medo era ela ficar em um estado vegetativo, porque ela já é acamada. Ela está melhorando, está até com o olhinho aberto agora.

Em seguida, Viviane gravou alguns vídeos mostrando a mãe deitada na cama de hospital com uma sonda no nariz. Em um deles, ela troca algumas palavras com a filha, enquanto no outro surge recebendo a visita de familiares.

Além de a avó estar com a saúde debilitada, Viih Tube também está enfrentando um momento difícil com o filho recém-nascido, Ravi, que está internado na UTI desde o dia 24 de novembro.