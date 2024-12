Paço Encantado começa a funcionar na noite de sexta

Santo André vai inaugurar na sexta-feira (6), a partir das 19h, a estrutura do Paço Encantado, montada no espelho d’água do Paço Municipal. Neste ano, o público poderá aproveitar roda gigante, tirar fotos na árvore de Natal e junto ao Ursolino gigante, curtir um tobogã e desfrutar da pista de patinação – para a qual é necessário agendamento.

Para organizar a agenda da patinação (desta vez a atividade não será no gelo, mas em um tablado), haverá marcação de horário, já disponível por meio do site www.santoandrenatalsolidario.com.br. São 40 vagas por sessão a cada meia hora.

Todas as atrações são gratuitas e estarão à disposição do público caixas para recolher doações, as quais serão destinadas ao Banco de Alimentos e ao Fundo Social de Solidariedade – durante a Feira do Natal Solidário foram arrecadadas cinco toneladas de não perecíveis.

A programação desta sexta no Paço Encantado contará ainda com um espetacular show de drones, além de um apresentação da chegada do Papai Noel, com participação do Coral Natalino. Um palco também está devidamente posicionado para receber atrações durante todo o mês (veja a programação no site).

O espaço funcionará diariamente até 22 de dezembro, de segunda a sexta, das 14h às 22h, e aos sábados e domingos, das 10h às 22h.