Palmeiras visita Cruzeiro em jogo que pode definir campeão

Apesar da derrota por 3 a 1 para o Botafogo-RJ em briga direta pelo título na última rodada, o Palmeiras não jogou a toalha, e ainda tem chances de conquistar o tricampeonato nacional. Para isso, terá de derrotar o Cruzeiro, às 21h30, jogando em um Mineirão de portões fechados.

A partida acontece sem torcidas por medida da CBF, após a emboscada de uma torcida organizada do Palmeiras contra o ônibus de uma uniformizada do time mineiro, em outubro.

Com uma vitória nesta noite, o Verdão pode assumir a liderança a uma rodada do fim do campeonato. Basta o Botafogo ser derrotado pelo Inter em jogo que acontece no mesmo horário, no Sul. Por outro lado, uma derrota pode custar o troféu se os cariocas pontuarem na rodada.

O técnico palmeirense Abel Ferreira deve promover mudanças no ataque para a partida decisiva. Rony e Felipe Anderson, que vivem momento ruim, podem dar lugar a Dudu e Flaco Lopéz.