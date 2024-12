Na China, Gilvan visita museu de planejamento urbano

O prefeito eleito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), deu continuidade ontem à agenda na China, onde o tucano desembarcou no início da semana para uma missão a convite do Ibap (Instituto Brasileiro de Administração Pública), realizada com o objetivo de conectar os governantes brasileiros às melhores práticas globais em gestão pública. Gilvan conheceu o Shanghai Urban Planning Exhibition Hall, museu que descreve a história do planejamento urbano de Xangai, traçando seu desenvolvimento desde a pantanosa vila de pescadores até a megacidade moderna. A delegação conheceu os bastidores do planejamento urbano da cidade chinesa, e o prefeito eleito ficou particularmente encantado com a maquete em grande escala de Xangai, que reúne construções existentes e projetos futuros já aprovados, o que permite visualizar como as iniciativas se conectam para transformar a cidade. “Em Santo André estamos revisando o Plano Diretor com o mesmo olhar para o futuro, priorizando mobilidade, preservação ambiental e crescimento equilibrado. Planejar no longo prazo significa garantir qualidade de vida para todos”, escreveu Gilvan.

Bastidores

Não votou

O vereador Edison Parra (Podemos, foto), autor de requerimento de informações sobre a situação contratual entre a Prefeitura de São Caetano e a Barsortti Serviços de Portaria, não votou pela aprovação do documento na Câmara. A empresa, que tem atrasado o pagamento de funcionários, não estaria recebendo do governo. Parra chegou minutos depois de a votação ser encerrada e, por isso, também perdeu o direito de fazer a defesa do texto. O documento teve apenas um voto favorável, de Bruna Biondi (Psol), e 14 contrários, com três ausências. O presidente da Casa não vota.

Despedida

Na última sessão do ano na Câmara de Santo André, os vereadores Edson Sardano (Novo), Eduardo Leite (PSB) e Pedro Awada (União Brasil) usaram a tribuna para se despedir da Casa. Sardano e Leite disputaram sem sucesso o Executivo, enquanto Awada não foi reeleito em 6 de outubro.

Elogio

Primeiro subprefeito de Paranapiacaba, entre 2000 e 2007, o engenheiro agrônomo João Ricardo Guimarães Caetano, atual diretor de Programas e Projetos do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, elogiou a recriação da Pasta aprovada pela Prefeitura de Santo André. “Ter novamente uma subprefeitura dedicada ao tema mostra que Paranapiacaba terá o olhar que merece do Poder Público”, comentou.

Orgulho

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) e sua esposa, Mariana Manente, não esconderam o orgulho de ser pais de uma médica recém-formada. Millene Manente cursou Medicina na USCS (Universidade Municipal de São Caetano). “É orgulho que chama! Millene é a primeira médica de nossa família”, disse Manente. Esta não é a primeira vez que o cidadanista exalta os feitos da filha. Em meados de novembro, Millene sagrou-se campeã do torneio de basquete feminino do Tormed, competição universitária estadual anual. A agora médica foi autora de dois pontos na final.

Orçamento

A Prefeitura de Ribeirão Pires terá, no próximo ano, orçamento de R$ 579 milhões. A peça orçamentária, que prevê aumento nominal (sem considerar a inflação do período) de 9,5% na previsão de receitas em relação ao projetado para o exercício atual, foi aprovada pela Câmara. A Secretaria de Saúde e Higiene terá o maior aporte financeiro em 2025, com previsão de gastos de R$ 173 milhões.