Jornalismo do ‘Diário’ ganha Medalha Mérito Legislativo

Os 66 anos de atuação jornalística comprometida com os interesses do Grande ABC e do Brasil e os projetos comunitários desenvolvidos desde sua fundação, em 11 de maio de 1958, renderam ao Diário a Medalha Mérito Legislativo, maior honraria outorgada pela Câmara dos Deputados. A indicação do jornal foi feita pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania), cujo domicílio eleitoral é São Bernardo.

“Conceder esta distinção ao Diário é a maneira mais justa de reconhecer a importância do trabalho do jornal não apenas como propagador de informações confiáveis, mas também como agente transformador da comunidade na qual está inserido”, justificou Alex, citando, entre outros projetos, o Desafio de Redação, principal concurso literário realizado no Grande ABC.

“Além de ser uma fonte confiável de notícias, o jornal demonstra compromisso com a sociedade sempre que investe, por exemplo, no desenvolvimento do pensamento crítico de crianças e jovens”, completou o deputado federal. Ao longo de 18 anos, o Desafio de Redação já produziu cerca de 1,6 milhão de textos – 91.360 apenas na edição mais recente, encerrada no dia 28.

Ao propor o nome do Diário para receber um das 34 medalhas a serem distribuídas em sessão solene marcada para a Câmara dos Deputados, em Brasília, Alex destacou a trajetória do veículo de comunicação, que nasceu como semanário, chamado News Seller, tornou-se diário em 9 de maio de 1968 e atualmente é o maior jornal regional do País.

Segundo o parlamentar, é impossível desassociar o desenvolvimento das sete cidades da região nas últimas seis décadas e meia da circulação do jornal. Os dados mais recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), referentes a 2021, mostram que o Grande ABC tem PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 150,5 bilhões. “Não tenho dúvida sobre a contribuição do Diário neste processo”, opinou Alex.

Se fosse um único município, a região seria a quarta potência econômica do País, atrás apenas de São Paulo (R$ 828,9 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 359,6 bilhões) e Brasília (R$ 286,9 bilhões) e à frente das capitais Belo Horizonte (Minas Gerais), Manaus (Amazonas) e Curitiba (Paraná).

Diretor superintendente do Diário, Marcos Sidnei Bassi declarou que recebeu com “muito orgulho” a distinção concedida pela Câmara dos Deputados, uma das mais altas que o veículo de comunicação recebeu em sua existência, e fez questão de “compartilhar este momento com toda a equipe”.

“É mais uma prova da importância e do papel que o Diário tem em nossa região ao longo das últimas seis décadas, levando informação de qualidade sobre os fatos que nos afetam diretamente. É o reconhecimento da importância do jornalismo local tão imprescindível para o fortalecimento de uma identidade regional”, sintetizou o executivo.

Entre as principais campanhas promovidas pelo jornal ao longo da história destacam-se a da preservação da Represa Billings, que resultou em lei de proteção; a da implementação do Metrô na região, ainda em curso, e a Um piano para o Grande ABC, no fim dos anos 1990.

