Gloria Groove é primeira drag queen a conquistar troféu no Prêmio Multishow com Samba/Pagode do Ano

Mudou de ritmo e arrasou! Gloria Groove se arriscou no pagode com o projeto Serenata da GG e conquistou o público com seu enorme talento e músicas para dançar coladinho no fim de semana.

Nesta terça-feira, dia 3, inclusive, a artista recebeu o troféu de Samba/Pagode do Ano pela música Nosso Primeiro Beijo e se emocionou bastante com o feito.

Em seu discurso, Gloria agradeceu pela oportunidade e contou que o projeto a colocou em contato com seus próprios sentimentos, dando abertura para ela falar sobre assuntos que antes não estavam presentes em suas músicas.