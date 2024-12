Prefeitura de Mauá entrega Ginásio Atílio Damo reformado

Como parte das festividades do aniversário de Mauá, celebrado no próximo domingo (8), o prefeito Marcelo Oliveira (PT) reinaugurou ontem o Ginásio Atílio Damo, localizado na Avenida Barão de Mauá, na Vila São João. Após passar por reforma, o espaço retorna como referência para atividades esportivas e de lazer na cidade. Durante o evento foi realizada uma apresentação com as alunas de tai-chi-chuan e também uma partida de futebol com crianças.

Em seu discurso, o prefeito lembrou que o espaço abrigou, provisoriamente, a estrutura da UBS (Unidade Básica de Saúde) São João, enquanto o novo prédio era construído.

“O Ginásio Atílio Damo não é apenas um ponto de encontro para práticas esportivas, mas também um recurso estratégico para atender diversas necessidades da população. Durante a reconstrução da UBS que fica aqui ao lado, o ginásio cumpriu um papel fundamental ao acolher os atendimentos da unidade de saúde. Agora, com a reforma concluída, ele volta a ser um espaço de convivência e promoção da qualidade de vida para todos,” declarou.

O ginásio, que estava fechado para melhorias, recebeu novos equipamentos, como traves, iluminação moderna, e teve o piso completamente reformado. Também foram realizadas intervenções nos banheiros e a pintura de todo o espaço, garantindo maior conforto e segurança para os usuários.

O local será utilizado para aulas de modalidades esportivas como futebol, tai-chi-chuan, futsal, voleibol, judô, capoeira e ginástica. Durante o período de obras, as atividades foram transferidas para o CMEC Barão, mas agora retornam ao ginásio revitalizado.

Ao longo do mês de dezembro, outras áreas de lazer e esportes serão inauguradas, como parte das comemorações do aniversário de Mauá. A primeira entrega ocorreu no sábado, quando o chefe do Executivo inaugurou a reforma de três quadras esportivas na Praça Avelina Silva Alves, localizada na avenida Guerino Stella, no Jardim Zaíra.

Uma das quadras foi transformada em um espaço de areia para práticas esportivas específicas, enquanto o playground do local também recebeu melhorias significativas, incluindo novos brinquedos e uma estrutura revitalizada.

Segudo a Prefeitura, essas duas entregas fazem parte de um total de 12 áreas de lazer e esportes que serão inauguradas ainda neste mês no município. Ainda de acordo com a administração municipal, desde 2021, já foram revitalizou mais de 20 áreas de lazer e esporte na cidade.

“ Essas ações integram um projeto mais amplo de valorização do espaço urbano, contribuindo para deixar Mauá mais bonita e acolhedora para seus moradores”, destacou o Paço.