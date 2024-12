Jheny Santucci encanta os internautas ao mostrar os primeiros passos do filho com Arthur Aguiar

Jheny Santucci mostrou na última segunda-feira, dia 2, que seu filho com Arthur Aguiar, Gabriel, deu seus primeiros passos aos oito meses de vida. O neném aparece todo contente com a grande conquista que conseguiu alcançar.

No vídeo publicado nos Stories, a mamãe babona fica toda orgulhosa do filho que sai do colo de uma mulher para os braços da influenciadora.

Gabriel é o segundo filho de Arthur, a primeira, Sophia, foi fruto de seu relacionamento com Maíra Cardi, de quem se separou em 2022. Arthur e Jheny começaram a namorar em junho de 2023. Os dois tiveram um desentendimento em setembro de 2023, tanto que terminaram, porém, reataram o namoro em janeiro de 2024 e estão juntos até hoje.