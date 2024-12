Yudi Tamashiro e Mila Braga fazem chá revelação para descobrir sexo do primeiro filho; spoiler é um menino!

Yudi Tamashiro e Mila Braga descobriram nesta terça-feira, dia 3, que estão esperando um menininho! Pois é, o casal promoveu um chá revelação para descobrir o sexo do bebê e ainda revelaram que o pequeno se chamará Yudi, como o papai.

Na legenda da publicação, feita pelos papais nas redes sociais, eles escreveram:

Hoje é um dia especial, o chá revelação do nosso primeiro filho! Não poderíamos deixar de agradecer a todos esses parceiros que tornaram esse momento mais que especial.

Em 25 de novembro, ao falar sobre a gravidez, Mila se emocionou muito:

O primeiro positivo. Como descrever esse momento? Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, olhei para aquele teste de gravidez? e lá estava a confirmação: o presente mais lindo que o Senhor poderia nos dar. Um milagre estava crescendo dentro de mim. É difícil colocar em palavras o que estou sentindo. Um misto de alegria, gratidão, nervosismo e um amor que já é maior do que tudo que eu já vivi. Deus escolheu nosso lar para abrigar uma nova vida, e meu coração transborda de felicidade por essa dádiva.

E continua:

Eu sei que esse é apenas o começo de uma jornada cheia de desafios e descobertas, mas hoje, neste exato momento, tudo que sinto é a emoção mais pura e verdadeira que já vivi. Um pedacinho de mim e do amor da minha vida está crescendo. Mal posso esperar para conhecê-lo. Obrigada, Deus, por esse presente tão precioso.