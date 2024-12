Preta Gil recebe visita de O Kanalha e ganha beijinho na testa

Preta Gil e Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kanalha, vem sendo vistos juntos desde janeiro de 2024, quando o cantor participou do Festival de Verão 2024. Nesta terça-feira, dia 3, por exemplo, ela mostrou nas redes sociais uma visita que recebeu do artista, ganhando até um beijinho na testa.

Olha quem veio me ver e me dar um beijo. E que está concorrendo ao Prêmio Multishow?! Olha ele! Ele veio para o Rio, mas veio me dar um beijo antes. Hoje à noite estará charlando (sic) no Prêmio, disse Preta.

Fofos, não é?