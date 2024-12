Astro mirim dos 1980 passa por cirurgia de emergência após acidente de moto: Pior momento da minha vida

Que susto! Danny Pintauro, astro mirim dos anos 1980, se acidentou no feriado de Ação de Graça, que ocorre nos Estados Unidos no final de novembro. Através das redes sociais, na última segunda-feira, dia 2, o ator contou que estava andando de moto quando bateu e se machucou.

Após o acidente, Danny achou que tivesse bem, e decidiu ir para casa. Só então ele passou a sentir fortes dores e precisou procurar ajuda médica:

Foi o pior momento da minha vida. Foi a dor mais excruciante que já senti em toda a minha vida, descreveu ele.

Ainda no relato, Pintauro afirmou ter errado em não procurar ajuda médica:

Eles sempre dizem isso, mas é bem verdade, se eu tivesse esperado mais, eu poderia ter morrido. Meu corpo foi quem me disse que algo estava absolutamente errado. Meu maravilhoso marido Wil me trouxe até aqui e tem estado ao meu lado durante todo o processo. Esta é minha primeira grande cirurgia, a primeira cirurgia de emergência de SEMPRE, mas eu me mantive firme. Foi absolutamente assustador.

Que bom que ficou tudo bem, não é? Ainda na infância, Danny atuou na série Who's the Boss?, de 1984 a 1992.