Chay Suede e Adriana Esteves fazem referência à Amor de Mãe em Mania de Você

Referência! Chay Suede e Adriana Esteves fizeram uma leve homenagem a uma outra novela no capítulo da última segunda-feira, dia 2, de Mania de Você. Na atual novela das nove, os dois vivem mãe e filho e estão protagonizando diversos momentos engraçados na produção, roubando a cena e o carinho dos fãs.

No capítulo, Chay e Adriana, que vivem Mavi e Mércia respectivamente, fizeram uma cena na qual o personagem do ator desabafa com a mãe, que logo responde com um comentário afiado, fazendo jus ao jeito de sua personagem:

- Você vai acabar sozinho. Sozinho e na pior.

Em resposta à Mércia, Mavi fala:

- Que ótimo, era tudo o que eu precisava. Depois do amor de mãe, vem aí: praga de mãe. Que beleza.

Mas o que chamou a atenção do público foi a sutil referência que eles fizeram. Isso porque os atores também interpretaram mãe e filho na novela Amor de Mãe, exibida às nove. Diferente de Mania de Você, que eles vivem mãe e filho biológicos, na outra novela a personagem de Adriana, Thelma, comprou Domênico, vivido por Chay, para criar como se fosse o seu filho, e deu o nome de Danilo. No decorrer da novela, ela se revelou uma vilã capaz de fazer tudo para manter a identidade do rapaz.

Vale lembrar que além dessas duas novelas, os dois também atuaram juntos em Segundo Sol, que passou no mesmo horário que as anteriores.