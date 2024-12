Malcolm Barrett, ator de The Boys e Guardiões da História, é acusado de agressão sexual, diz site

Malcolm Barrett, ator de The Boys e Guardiões da História, foi acusado por uma mulher de agressão sexual, segundo o TMZ. No último final de semana, uma mulher entrou em contato com o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, para contar que após uma noite de bebedeira, acordou com o ator a tocando sem seu consentimento.

Ainda de acordo com a vítima, os dois mantinham uma amizade de meses. A noite ao lado de Malcolm teria começado normal, com os dois bebendo e depois indo para a casa dele. A mulher, então, relata que o ator a agrediu sexualmente e a estuprou.

Após o boletim de ocorrência, a vítima passou por um exame médico e as autoridades responsáveis iniciaram a investigação. Até o momento, o ator não se pronunciou sobre o assunto.