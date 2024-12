Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 3, após comentário do presidente do Banco do Povo da China (PBoC), Pan Gongsheng, reforçar a confiança de que Pequim ampliará o apoio à segunda maior economia do planeta.

Em discurso na segunda-feira, Gongsheng se comprometeu a manter a política monetária acomodatícia e a assegurar uma liquidez "razoável" no ano que vem.

As declarações aumentam as expectativas para a Conferência Central de Trabalho Econômico, na próxima semana, em que as autoridades devem discutir a meta do Produto Interno Bruto (PIB) e potenciais estímulos, de acordo com a Bloomberg.

Nesse ambiente, o índice Hang Seng encerrou a sessão com valorização de 1,00%, a 19.746,32 pontos. Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,44%, a 3.378,81 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto perdeu 0,14%, a 2.049,47 pontos.

As novas restrições do governo dos EUA ao setor de tecnologia chinês limitaram o ímpeto dos negócios no país asiático. Por outro lado, a notícia beneficiou rivais em outras praças, em um movimento que se traduziu em ganhos de mais de 1% para as principais bolsas de Japão, Coreia do Sul e Taiwan.

Em Seul, o índice Kospi se elevou 1,86%, a 2.500,10 pontos, sob apoio da fabricante de chips de memórias SK Hynix (+3,84%). O Nikkei, de Tóquio, avançou 1,91%, a 39.248,86 pontos. Já o Taiex, de Taiwan, ascendeu 1,28%, a 23.027,46 pontos - por lá, Taiwan Semiconductor Manufacturing computou incremento de 1,93%.

Oceania

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 ganhou 0,56% em Sydney, aos 23.027,46 pontos.