Mobilidade ainda é grande problema para deficientes da região

A mobilidade urbana ainda é um dos principais obstáculos para pessoas com deficiência. A tentativa de seguir atividades diárias e ter o direito de ir e vir de forma independente ainda é uma realidade distante para alguns moradores do Grande ABC, e o tema ganha destaque com a celebração hoje do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

“Dentro de casa tenho total independência porque o ambiente é conhecido. O problema é na rua, onde posso me deparar com uma valeta ou buraco. Tenho medo de me acidentar e tenho que contar com a ajuda de pessoas desconhecidas”, compartilha o morador de Santo André Sounier Rodrigo de Andrade, 45 anos, que tem cegueira total e precisa do apoio de sua mãe, a aposentada Francisca Gouveia Varela, 70.

Por sua vez, Maria Iracema de Lima Oliveira, 60, que também reside no município andreense, consegue ter um pouco mais de autonomia por ter 15% de visão. Ainda assim, ela enfrenta desafios e passa por pequenos acidentes nos trajetos diários. “A gente não consegue espaço, não consegue fazer valer nossos direitos, pois a sociedade nos exclui. A inclusão social na prática não funciona”, desabafa.

Ela e Sounier fazem parte dos quase 100 mil deficientes visuais da região do Grande ABC, de acordo com dados do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência, divulgado no início deste ano. No total, a região tem 201.375 pessoas com algum tipo de deficiência (7,3% da população).

Em 2023, a Prefeitura de Santo André iniciou um plano de mapeamento de cerca de 400 ruas e avenidas da cidade para analisar ou instalar equipamentos de acessibilidade. O mapeamento fez parte do escopo do PMSI (Plano para a Mobilidade Inclusiva), que tem o objetivo de implementar ações para zerar mortes e lesões graves em todos os modais. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou ao Diário que já estão sendo feitas obras de acessibilidade nos corredores centrais na Perimetral e na região central, com piso tátil, inclusive nos pontos de ônibus, além de faixa livre sem mobiliários urbanos.

ESPORTES

Movimentar o corpo tem trazido grandes benefícios no processo de superação do luto de ter perdido a visão para Sounier, que tornou-se deficiente visual em decorrência de complicações da diabetes há cerca de quatro anos. A mesma situação vive Iracema, que foi perdendo a capacidade de enxergar ao longo dos anos, deixando de exercer suas atividades profissionais, dentre elas a de copeira, e encontrou no esporte a motivação para recomeçar.

“O esporte é libertador e traz uma descarga positiva no corpo. Quando você se supera e consegue alcançar 10 km, 15 km (de corrida), você vai sentindo que é capaz de conquistar seu espaço. Eu perdi a visão, mas posso o que quero e me redescobri na corrida, recuperando a vontade de viver”, conta a atleta amadora que já conquistou dezenas de medalhas em corridas de rua.

Sounier também está buscando na atividade física a motivação que precisa para traçar novos objetivos. Ele tem treinado e buscado alternativas para realizar esse desejo, mas devido a uma outra deficiência – amputação dos dedos de um dos pés– sente dificuldade para caminhar. “Gostaria muito de fazer natação, mas não consegui essa oportunidade ainda”, revela. De acordo com a Prefeitura, o Nanasa (Núcleo de Apoio à Natação Adaptada de Santo André) oferece aulas de natação adaptada para pessoas com deficiência, e informações podem ser obtidas pelo número 4436-1261. <EM>

Sounier afirma que tem tem realizado seu tratamento e atividades complementares no CRPD (Centro de Referência da Pessoa com Deficiência) Alexandre Esteves Francisco, que oferece gratuitamente atividades e oficinas exclusivamente para pessoas com deficiência.

O espaço oferece oficinas gratuitas e curso de Braille e de Libras para pessoas com deficiência, familiares e demais interessados. O CRPD fica na Rua Carnaúba, 150, Vila Guiomar. Mais informações podem ser obtidas pelo 4433-1987.