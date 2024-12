Atila mostra que político é gente como a gente

Atila Jacomussi (União Brasil) retomou uma série de postagens nas redes sociais que poderia muito bem ser chamada de ‘deputado estadual é gente como a gente’. Depois de postar um vídeo no qual aparece tomando um cafezinho em uma suposta padaria de Mauá – a qual, como o Diário publicou dias mais tarde, tratava-se de um estabelecimento em Santo André –, o unionista, desta vez, deixou-se filmar lavando a louça de casa. Atila ressaltou que, como ocorre na maioria dos lares brasileiros, quando a mulher, Andreia Rios, prepara o almoço, é ele quem fica responsável pela pia da cozinha. “Gente, isto não nos torna mais ou menos homens, mas colabora para um ambiente familiar confortável e que não sobrecarrega ninguém”, afirmou o parlamentar, que orientou mães e pais a ensinar os filhos a ajudar com os afazeres domésticos. Pena que nem todos seguem o exemplo. Pesquisa divulgada no ano passado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) com base na Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) Contínua revela que, no Brasil, as mulheres dedicam quase o dobro do tempo (21,3 horas semanais) ao serviço doméstico do que os homens (11,7 horas).

BASTIDORES

Política em Cena

O prefeito eleito de São Caetano, Tite Campanel-la (PL, foto), será o convidado desta quarta-feira do podcast Política em Cena, do Diário. O programa vai ao ar a partir das 19h, nos canais de transmissão do jornal. Eleito com 60.858 votos, ou 59,6% do total válido, Tite – que será entrevistado pela jornalista Mariana Gutierrez – terá a missão de suceder José Auricchio Júnior (PSD), que esteve quatro mandatos à frente do Palácio da Cerâmica. O liberal comandou a cidade em 2021, enquanto Auricchio brigava para reverter sua inelegibilidade na Justiça.

Mobilidade – 1

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e seu sucessor a partir de 1º de janeiro, Marcelo Lima (Podemos), reuniram-se nesta segunda-feira com o secretário estadual de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, a fim de discutir melhorias para a mobilidade urbana da cidade. Entre as demandas levadas ao chefe da Pasta estadual figura a realização de estudo para a duplicação da Rodovia Caminho do Mar (SP-148) até a Índio Tibiriçá (SP-031).

Mobilidade – 2

“Trata-se de avanço essencial para o fluxo logístico e a mobilidade local”, comentou o prefeito. Também participaram da reunião realizada na Prefeitura a deputada estadual Carla Morando (PSDB) e o secretário municipal de Transportes e Vias Públicas, Delson Amador. Outra demanda levada à reunião foi a necessidade de melhorias nos trechos urbanos das rodovias Anchieta e Imigrantes.

Moção

A Câmara de Mauá vota nesta terça-feira, em sessão ordinária remarcada devido à falta de energia elétrica na semana passada, moção de aplausos proposta pelo vereador Leonardo Alves (PSDB) à deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) pela indicação de R$ 34 milhões do Orçamento paulista de 2025 para custeio do Hospital Radamés Nardini.

Reforma

A Câmara de Santo André analisa nesta terça-feira, em segunda discussão e votação, projeto que prevê a reestruturação administrativa do Legislativo. Entre as mudanças estão a implementação da Coordenadoria de Custos e Patrimônio, alteração no número de cargos comissionados nos gabinetes de vereadores – devido ao aumento do número de cadeiras na Casa de 21 para 27 – e a criação dos cargos de coordenador de recursos humanos e coordenador de custos e patrimônios.