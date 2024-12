Longa ‘Levante’ foi o destaque do Festival de Cinema de São Bernardo

Terminou no último fim de semana o 2º Festival de Cinema de São Bernardo, no pavilhão Vera Cruz. Os atores Matheus Nachtergaele e Tony Tornado foram homenageados com o troféu Mazzaropi.

O grande destaque entre os longas foi o paulista Levante (2023), de Lillah Halla, que venceu melhor filme, direção, atriz (Ayomi Domenica) e caracterização. Mallandro, O Errado Que Deu Certo (RJ/2024), de Marco Antonio de Carvalho, ganhou o prêmio do júri popular. Paulo e Eliana (SP/2023), de Neide Duarte e Caue Angeli, e O Sonho de Clarice (DF/2023), de Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho, receberam melhor longa documental e de animação.

Entre os curtas de ficção nacional, Cida tem Duas Sílabas (SP/2023), de Giovanna Peixoto, levou melhor filme e roteiro. O são-bernardense O que vi (2023), de Victor Abreu, ganhou melhor curta de ficção regional. Micelial - Raízes em Conexão (SP/2023), de Sylvia Sanchez, levou melhor curta documental brasileiro, enquanto O Medo é só o Começo… (2023), de Rafael Van Hayden, de São Bernardo, levou o regional.