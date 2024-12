Goleiro Zé Carlos recebe proposta e rescinde contrato com Ramalhão

O Esporte Clube Santo André comunica a rescisão contratual do goleiro Zé Carlos, que havia acertado recentemente sua chegada ao clube para a temporada de 2025, quando o clube terá como prioridade a disputa da Série A-2 do Paulista.

O atleta recebeu proposta e optou pela rescisão do vínculo com o Ramalhão. Diante disso, a diretoria reforça que, durante o processo de construção do elenco para o próximo ano, “o clube estará focado exclusivamente em jogadores que queiram estar no Santo André e que compartilhem da missão de recolocar o clube na Série A-1 do Paulista”, diz, por nota.