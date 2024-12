Timão se despede de casa com meta de Libertadores

Na reta final do Brasileirão, o Corinthians segue na briga por uma vaga na fase preliminar da Libertadores do próximo ano e tem esta noite a primeira decisão. Naquele que será o seu último jogo na Neo Química Arena em 2024, às 20h, o Alvinegro recebe o Bahia, em confronto direto.

O Timão, oitavo colocado, com 50 pontos, pode garantir lugar no torneio continental uma rodada antes do fim do Nacional. Para isso, além de vencer o Tricolor baiano, terá de torcer por derrota do Cruzeiro (nono) para o rival Palmeiras, nesta quarta-feira. Assim, o time mineiro ficaria a quatro pontos do Alvinegro, com apenas mais três a serem disputados na última rodada, domingo.

Apesar de jogar em casa, o Corinthians não deve ter vida fácil. O clube está empatado com o Bahia na pontuação, mas uma posição abaixo pelos critérios de desempate. Vale ressaltar que o Tricolor baiano vive a mesma situação do Timão e também pode garantir uma vaga continental se ganhar a partida.

Com a virada por 4 a 2 contra o Criciúma na última rodada, o Corinthians alcançou o sétimo triunfo seguido, algo que não acontecia desde 2011, quando levantou o troféu. Se vencer mais uma vez, nesta terça-feira, a equipe comandada por Ramón Díaz alcançará a melhor sequência da história do clube na competição.

Outra boa notícia para o torcedor é que o Timão vai a campo com a equipe completa, além de possível novidade no banco de reservas. O lateral-esquerdo Palacios, que não atua desde janeiro, voltou aos treinos e pode reforçar o time, que aposta, principalmente, na excelente fase do atacante Yuri Alberto, artilheiro do Brasileiro, com 13 gols.