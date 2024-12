Palavra do Leitor - 3 de dezembro de 2024

Saúde em São Caetano

‘José Auricchio coloca vidas em risco com centro oncológico sem AVCB’ (Política, dia 1º). Será que ninguém pensou em investigar esse senhor e os vereadores/responsáveis em fiscalizar tal situação? Ele é médico e tem tal atitude? Situações assim deveriam ser consideradas crime, pois coloca vidas em risco. A obrigação dele como prefeito e médico é chamar toda essa turma incompetente, que está à frente dos serviços de saúde, e questionar se toda a documentação está OK. Se não tem competência para isso, está na profissão errada.

Ana Paula

do Instagram

Natal Solidário

‘Feira do Natal Solidário arrecada 5 toneladas de alimentos em três dias’ (Setecidades, ontem). O Instituto Ipes vem mui respeitosamente, por intermédio da Palavra do Leitor, manifestar nossa gratulação pela oportunidade de participar da Feira do Natal Solidário em solo andreense. Nossa equipe foi acolhida com atenção, respeito, gentileza e zelo, desde o início das tratativas de cada etapa do processo seletivo das entidades assistenciais. Tivemos a chance de apresentar a culinária indígena do Amazonas, com o bolinho do Comandante, receita inédita de feijão fradinho, farinha de mandioca, peixe, condimentos, temperos etc. Ela foi registrada pelo Ipes e elaborada pelos nossos chefs de cozinha Shely Oliveira e Davi Ferreira. O projeto original Amazonas, Sabores e Saberes, carinhosamente denominado de Panela Indígena do Grande ABC, na segunda fase de exposição, explorou toda a trajetória histórica dos nossos antepassados na construção efetiva da nossa querida região. No quesito culinária indígena mexicana (maia e asteca), tacos deliciosos e burritos, cuidadosamente pensados na escolha do paladar do cliente: apimentado ou não. Cada produto vendido agregou valor à labuta inovadora do Ipes em disseminar a luta e militância pelas comunidades indígenas, por meio da agricultura e culinária que alimenta, aproxima, envolve, valida e remete à lembrança da história dos verdadeiros donos da terra. Vale dizer que, para nós, a melhor maneira de demonstrar nossa alegria, respeito, reconhecimento e carinho é escrever nesta coluna estas poucas linhas e também enviar um abraço afetuoso para todos os colaboradores do projeto e, em especial, à senhorita Alexandra Segantini, nossa orientadora impecável da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Valeu cada minuto de trabalho. Valeu cada esforço empenhado. Valeu cada gota de suor. Deus abençoe a todos.

Wilma Maria Moraes

Santo André

Foguete brasileiro

No Brasil aproximadamente 15 milhões de pessoas passam fome, dentre elas muitas crianças e adolescentes, que também se encontram fora das escolas. A violência atingiu mais de 35 milhões de mulheres, jovens e negros como vítimas contumazes. O SUS (Sistema Único de Saúde) não está preparado para cuidar e dar tratamento eficaz e com sucesso para pessoas com problemas psicológicos, tais como a depressão, insônia, ansiedade e outros. E com todas essas chagas sociais esse mesmo Brasil gasta bilhões de reais para lançar foguete com tecnologia 100% nacional.

Cecél Garcia

Santo André

Morte no esporte – 1

‘São-caetanense morre em disputa da SuperBike Brasil’ (Esportes, ontem). Já perdemos a conta de tantos pilotos que já morreram na SuperBike e ainda continuam insistindo em correr num autódromo que não é próprio para motovelocidade.

José Luiz

do Instagram

Morte no esporte – 2

Que triste. Interlagos não é para corridas de moto. Infelizmente, várias mortes de pilotos de moto.

Carlos Alberto Toledo Piza

do Instagram