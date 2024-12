Eurasia: Premiê da França tem apenas 20% de chance de sobreviver à moção de censura

A Eurasia avalia que é quase certa a destituição do primeiro-ministro da França, Michel Barnier, que enfrentará uma votação de desconfiança ao seu governo pela Assembleia Nacional na quarta-feira, 4, depois de usar os seus poderes de emergência, invocando o artigo 49.3 da Constituição, para impor a parte da segurança social do seu orçamento de redução do déficit para 2025.

Na visão da consultoria, existe uma pequena possibilidade de que a líder da extrema direita, Marine Le Pen, recue da sua ameaça de usar os seus votos decisivos para derrubar Barnier. "Mas pensamos que a janela final para o compromisso se fechou nesta tarde", ponderou a Eurásia em relatório.

"O nosso novo cenário base é que Barnier tem apenas 20% de hipótese de sobreviver à votação de censura na tarde de quarta-feira - abaixo dos 55% anteriores", escreveram os analistas.

O voto de censura diz respeito apenas às despesas com a segurança social, mas toda a legislação inacabada de Barnier - incluindo o resto do plano orçamentário para 2025 - cairá com o seu governo, segundo a consultoria.

A França enfrenta agora o seu segundo período de turbulência política em menos de cinco meses, em um desdobramento crescente que pode tomar proporções de crise internacional. "O presidente francês, Emmanuel Macron, terá de nomear rapidamente um novo premiê - possivelmente novamente Barnier, mas mais provavelmente uma figura provisória - a fim de aprovar legislação fiscal de emergência para manter o governo francês funcionando depois do dia 1 de janeiro".

Le Pen disse que censuraria o governo de Barnier, a menos que ele também abandonasse os planos, já suavizados, de congelar as pensões do Estado. Isso teria custado 8 bilhões de euros, para além dos 10 bilhões de euros em concessões já feitas a ela e a outras partes ante os 40 bilhões de euros em cortes originalmente prometidos.