Obituário - 3 de dezembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Antonieta Boatti Castaldelli, 86. Natural de Mococa (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Zélia Maria Loureiro Souza, 84. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

João Rosa dos Santos, 83. Natural de Grão Mogol (Minas Gerais). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Edna de Jesus Cavichio dos Santos, 80. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes da Silva, 78. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valter Tavares, 78. Natural de Floreal (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alaíde Maria da Silva, 77. Natural de Ervália (Minas Gerais). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Socorro Lima, 74. Natural do Brejo do Cruz (Paraíba). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Laércio dos Santos, 70. Natural de Rio Largo (Alagoas). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izilda Aparecida da Silva, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida dos Reis Adriano, 59. Natural de Perdões (Minas Gerais). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mônica de Almeida Rocha, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pedagoga. Dia 28. Cemitério Raíz da Serra, em Mairiporã (SP).

Marcelo Bueno da Silva, 47. Natural de Itaetê (Bahia). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Ajudante geral. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Antonio Martins Sanches, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Jorge, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Maria José de Paula dos Santos, 78. Natural de Pouso Alegre (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Memorial Phoenix.

Osmar Ferri Silvestre, 68. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Jurema Toniatti dos Santos, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Sebastiana Domiciana Viana, 96. Natural de Jequeri (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Geni Cândido de Oliveira, 78. Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Moisés Zamengo, 70. Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosângela Pereira da Silva Durão, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 28, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Eridinalva Mamede de Jesus Salomão, 62. Natural de Olho D’Água (Paraíba). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Cemitério Municipal de Diadema.

Lucielma Antonia de Paulo Santos, 57. Natural de Picos (Piauí). Residia no bairro Eldorado. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

M A U Á

Therezinha Saraiva da Silva, 96. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Pensionista. Dia 28, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Lucinda Terezinha de Lima Oliveira, 85. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 28, em Santo André. Cemitério São José.

Noilson Pontes, 60. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.