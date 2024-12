Cida Moreira apresenta MPB e Um Copo de Veneno no Teatro Lauro Gomes

Cida Moreira, cantora, pianista e atriz estrela o show Um Copo de Veneno no Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo, nesta sexta-feira (6), às 20h. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados antes da apresentação, na bilheteria do evento.





Na pele da personagem ‘Dama do Cabaré’, Cida Moreira ao piano, apresentará músicas de gêneros distintos.





O programa traz sucessos da MPB e da música internacional com destaque para “Você Me Vira a Cabeça”, gravado por Alcione, e “Private Dancer”, obra marcante na carreira solo de Tina Turner, além de versão inédita do hit “Eu Sou a Diva que Você quer Copiar”, de Vanessa Popozuda, e de músicas com temáticas contemporâneas como a contundente “A Bala” (sobre a cultura armamentista), do premiado Calle 13 (Porto Rico), “Efêmera”, de Tulipa Ruiz, e “O Verbo e a Verba”, de Lenine e Lula Queiroga. Entre as demais canções do roteiro estão “A Última Sessão de Música” (Milton Nascimento), “Singapura” (Eduardo Dussek), “Perfeição” (Renato Russo) e “Nem Leve Flores” (Belchior).