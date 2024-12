Corinthians diz que obteve decisão na Justiça para suspender bloqueios bancários

O Corinthians informou que obteve, nesta segunda-feira, uma medida liminar na Justiça que suspende os bloqueios judiciais e as execuções pelo prazo de 60 dias. De acordo com comunicado, a medida "visa organizar o fluxo e a ordem de pagamentos dos credores, justamente para que todos possam receber sem que ocorram bloqueios sucessivos nas contas bancárias do clube".

A liminar foi divulgada pela agremiação por meio de nota oficial. De acordo com o texto no site do Corinthians, o clube avisa que "em até 60 dias deverá ser apresentado um plano de pagamentos contemplando todos os credores".

Neste processo de planejamento de suas contas, o Corinthians divulga nesta nota que "reafirma o seu compromisso com o pagamento de todos os credores bem como com a reorganização jurídico/financeira administrativa, inclusive reorganizando o seu orçamento e o controle de gastos".

A repaginada financeira chega para estabelecer uma escala de pagamentos a seus credores. A diretoria vai tentar trabalhar com longos prazos para quitar pendências e ampliar o seu poder negociação para tratar de dívidas trabalhistas.

O Corinthians tem uma dívida de aproximadamente R$ 2,3 bilhões. Somente a pendência com a Caixa Econômica Federal pela Arena, em Itaquera, representa um montante de 710 milhões do total.