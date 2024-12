Síria: ataques aéreos atingem Aleppo na tentativa de retomada da cidade controlada por rebeldes

Aviões de guerra do governo sírio atacaram Aleppo, no noroeste da Síria, nesta segunda-feira, 2, segundo a mídia estatal e equipes de resgate, enquanto o governo do presidente Bashar Al-Assad tentava repelir os rebeldes que assumiram o controle da cidade em uma recente ofensiva relâmpago.

Os ataques aéreos também atingiram prédios residenciais na cidade de Idlib, que se tornou um refúgio para pessoas desalojadas pela guerra civil, matando pelo menos cinco civis e deixando outros 30 feridos, de acordo com os Capacetes Brancos, uma organização de resgate independente.

A ofensiva da oposição representa o desafio mais relevante para Assad em anos, onde a guerra civil entre o governo e as forças rebeldes está congelada desde 2020. Ela também representa um dilema para os EUA e as potências ocidentais em relação à sua política para a Síria.

Analistas dizem que os rebeldes decidiram avançar sobre Aleppo enquanto os aliados de Assad, incluindo o Irã e a Rússia, estão sob pressão global. A Rússia investiu recursos militares em sua invasão da Ucrânia, transferindo alguns armamentos para fora da Síria. Enquanto isso, o Irã sofreu um revés no Oriente Médio depois que Israel passou a realizar uma ofensiva contra suas milícias aliadas, incluindo o Hezbollah, o grupo libanês que também lutou por Assad na Síria.

"É claro que continuamos a apoiar Bashar Al-Assad", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, de acordo com a mídia estatal russa. Assad viajou a Moscou nos últimos dias para pedir mais apoio, informou o The Wall Street Journal.