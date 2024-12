Diddy Combs é acusado de ameaçar matar mulher após segurá-la em sacada do 17º andar

Diddy Combs foi acusado de tentativa de homicídio após supostamente pendurar uma mulher em uma sacada no décimo sétimo andar. Segundo documentos obtidos pela revista People, Bryana Bongolan está processando o cantor principalmente por agressão sexual e imposição de sofrimento emocional, além de outros motivos.

O único propósito de pendurar alguém sobre uma sacada é de fato matá-la ou intencionalmente aterrorizá-la e roubá-la de qualquer conceito de domínio sobre sua própria autonomia corporal e segurança, diz um trecho dos documentos.

Bryana estaria pedindo dez milhões de dólares, cerca de 60 milhões de reais, por danos morais e pelo estresse que passou ao ser pendurada na sacada. James R. Nikraftar, advogado dela, disse à revista Rolling Stone que sua cliente não quer viver com medo:

A Sra. Bongolan se recusa a permitir que esse medo controle o resto de sua vida e move esta ação para exigir que o Sr. Combs assuma a responsabilidade pelo trauma intencional e maliciosamente infligido.

Ainda no documento, Bryana falou que começou a trabalhar com o Diddy por acreditar que ganharia oportunidades únicas na vida, e que isso só levou a terror e abuso por parte dele. Ela também conta que presenciou momentos de abuso entre Combs e Cassie Ventura, sua namorada na época, e que chegou a vê-lo jogando uma faca de cozinha nela, que retribuiu o gesto.

Em uma sessão de fotos para Cassie, P Diddy teria encurralado Bongolan e a ameaçado:

Eu sou a p***a do demônio. Você não tem ideia do que eu poderia fazer com você. Eu poderia matá-la.

O documento mostra que:

Ele imediatamente a levantou cada vez mais alto sobre a varanda do 17° andar do apartamento da Sra. Ventura, e apenas o aperto de Combs impediu que ela caísse e morresse. Reconhecendo a ameaça de tantas testemunhas de sua agressão, [Diddy] puxou a Sra. Bongolan de volta para a varanda. Mas ele não a soltou. Em um último ataque de violência, ele bateu a Sra. Bongolan na mobília do pátio da varanda, incluindo uma mesa.

Em meio da polêmica e das acusações, um representante legal do rapper negou tudo e disse:

Qualquer um tem poder de mover uma ação judicial, independentemente das evidências que possa ou não ter.