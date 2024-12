Gabi Melim revela ter sido diagnosticada com paralisia de Bell: O lado direito do meu rosto não mexe

Na noite do último domingo, dia 1º, Gabi Melim revelou aos seguidores que foi diagnosticada com paralisia de Bell, também conhecida como paralisia facial periférica. A cantora compartilhou uma foto nos Stories do Instagram em que surge com um dos olhos fechado com um esparadrapo e revelou que o lado direito do seu rosto não mexe.

A artista começou explicando que o distúrbio foi provocado pela ansiedade:

Mores, fui diagnosticada com paralisia de Bell por conta de ansiedade... O lado direito do meu rosto não mexe, a vista não fecha.

Em seguida, Gabi contou que está recebendo acompanhamento médico e realizando o tratamento, que inclui fisioterapia facial e medicação.

Mas já estou sendo cuidada por médicos maravilhosos, sendo medicada e fazendo fisioterapia facial. Vou atualizando vocês por aqui e qualquer vibração positiva é muito bem-vinda.