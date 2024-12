Em meio a internação de Ravi, Viih Tube atualiza estado de saúde do filho e faz pedido: Parem de tentar adivinhar, vocês estão me adoecendo ainda mais

Atualizações! Na manhã desta segunda-feira, dia 2, Viih Tube usou suas redes sociais para falar sobre o estado de saúde do seu filho Ravi, que está internado desde o último dia 24 de novembro. Através dos stories, ela pediu para que as pessoas parassem de tentar descobrir o diagnóstico do herdeiro.

Por favor, parem de postar notícias falsas. Eu já estou adoecendo com tudo isso! Tento não ver, mas é muito difícil. Não estamos falando o que ele tem porque NINGUÉM sabe ainda! O mais importante é que ele sempre esteve bem clinicamente, até os médicos não entendem, mas eu entendo, sei que é Deus. E não preciso de nenhuma explicação além dessa.

Viih falou que o filho está melhorando a cada dia e tem fé que logo irão para casa:

Ele está melhorando a cada dia, e logo estaremos em casa tenho certeza! Não indica ser uma doença crônica, curou, passou, nunca mais viveremos isso em nome de Jesus! NÃO é nada respiratório, nem nada relacionado ao parto, já descartaram isso logo no começo. Não existe como ter alguma relação. E talvez se tivesse eu não sei se suportaria de tanta culpa. Então parem de falar o que não sabem! Eu imploro! E obrigada, obrigada a todas orações, mensagens positivas, peço do fundo do meu coração que continuem por nós! Está funcionando! Deus está ouvindo cada um de nós. Obrigada, eu nunca saberei como agradecer a tanta gente orando pelo meu filho! Gerar testemunho dói!

Assim como Eliezer, Viih também negou que o filho tenha passado por uma cirurgia:

Ele NÃO fez cateterismo no coração, ele NÃO fez cirurgias. Portais de notícias e veículos, parem de tentar adivinhar as coisas. Vocês estão me adoecendo ainda mais! Não precisam postar sobre a gente, quando tudo isso passar eu mesma venho aqui e alerto as mães dos sinais que o Ravi deu que me fez correr para o hospital. Ele não tem um diagnóstico fechado ainda, as coisas ainda não passaram, ainda estamos vivendo dia após dia na UTI! Mas ele está melhorando e já já vai passar tudo isso! Por favor peço respeito.

A influenciadora ainda contou que irá tentar novamente se afastar das redes sociais, algo que está tentando desde que tudo começou.

É difícil não ver! É sobre meu filho. Deus está cuidando de tudo!