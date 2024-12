No ar em Volta Por Cima, Betty Faria comemora retorno de Tieta: É um momento especial

Betty Faria está vivendo uma fase especial na carreira. Aos 83 anos de idade, ela fará dobradinha nas telas da TV Globo. No ar em Volta por Cima, a partir desta segunda-feira, dia 2, ela também estará nas telinhas com a reprise de Tieta no Vale a Pena Ver de Novo.

Em entrevista para o jornal Extra, a atriz falou o que achou da novela ser reprisada:

- Adorei! Fiquei muito feliz mesmo, porque é um trabalho que ficou no coração do povo. As pessoas lembram e gostam até hoje.

Já sobre o momento da carreira, Betty falou animada:

- É um momento especial. Sem dúvida, diria que é um favorecimento astral. Sinto que algo lá em cima está dizendo que eu mereço.

Tieta esteve no ar entre 1989 e 1990, e se tornou uma das novelas mais queridinhas do público.