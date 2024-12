Tony Ramos lembra cirurgias na cabeça e diz que ainda se surpreende: Que coisa, como é que isso aconteceu?

Tony Ramos está bem e saudável, tanto é que, segundo ele, às vezes ainda é difícil assimilar que há poucos meses passou por duas cirurgias na cabeça. Em entrevista para 50 e Uns, com Angélica, no último domingo, dia 1, o ator contou que ainda se pega pensando sobre o que aconteceu.

- Engraçado, eu sempre valorizei a vida. A amizade, a conversa, jogar um papo fora, olhar as pessoas. Essa experiência foi um apêndice na minha vida. [...] E eu confesso a você que eu ainda... Tem dias que eu acordo e falo: Caramba, rapaz, saíste de uma dura. Ainda me surpreendo. Mas você fica com aquilo, [pensando:] Que coisa, como é que isso aconteceu?

E continua:

- Foi mais que um susto, foi um susto triplicado. Minha companheira querida que segurou essa onda toda desde o começo, ela que me encontrou desmaiando e tal, começou ele, falando sobre a esposa Lidiane Barbosa.

- Ela sempre foi minha parceira. Nós somos casados há 55 anos, contou.

Ramos ainda fez uma reflexão sobre o que mudou em sua vida após essa experiência:

- Eu não consigo ter isso [medo] dentro de mim. É engraçado, eu não sou o Super-Homem, não. Longe de mim. Mas medo, não. Fica sempre uma redobrada de atenção.

O caso aconteceu em maio de 2024. Após ser encontrado pela esposa e ser levado ao hospital, Tony foi diagnosticado com bolsas de sangue entre o crânio e o cérebro. Ele passou por duas cirurgias de emergência na cabeça e o estado era considerado grave.