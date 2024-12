Palavra do Leitor - 2 de dezembro de 2024

Câmara de S.Caetano

‘Bruna Biondi lança candidatura à presidência do Legislativo’ (Política, dia 29). Numa Câmara machista e desrespeitosa? Complicado, mas ela atualmente é a única que está do lado do povo e merece essa oportunidade.

Ana Paula

do Instagram

Golpe de Estado

“Lula diz que ‘ninguém pode mais desmentir’ tentativa de golpe no País” (www.dgabc.com.br). So lendo os pobres trabalhadores que esperam ansiosamente pelo 13° salário não entendendo nada a gravidade do quase golpe, pois são alienados e sem cultura alguma. Mas querem o 13° salário, mesmo sendo conquista da esquerda popular.





Fabian Tenente

do Instagram





Cleptocracia

O que fazer para banir o sistema de governo de ladrões que reina no Brasil há mais de 20 anos? Considerando a extensão e a profundidade dos escândalos, seria chocante se isso não acontecesse. Só vamos construir o País que queremos combatendo a cleptocracia que se apoderou do Estado brasileiro. Isso só acontecerá reformando-se legislações que perpetuam a impunidade e a corrupção desbragada, como a indicação política dos ministros dos Tribunais de Contas, dos desembargadores dos tribunais de Justiça sem o devido concurso da magistratura e sem prática processual, sendo a maioria indicada pelos deputados estaduais e parte pela Ordem dos Advogados dos Estados da Federação aos governadores por meio do famigerado 5º Constitucional, do STF (Supremo Tribunal Federal) que tem um colegiado composto de 11 juízes que são pessoas indicadas pelo Presidente da República ao Senado, que, após sabatina, são nomeados para o cargo e lá permanecem até 75 anos de idade. Grande parte deles sequer são magistrados de carreira. E como também é necessário extirpar do nosso meio vergonhoso foro privilegiado de congressistas, permanecendo tão somente tal privilégio ao Presidente da República e ao Presidente do STF no período da função. Porém, se a classe política, Executivo e Legislativo em todos os níveis, não reformar as legislações supracitadas, incluindo também a extinção do instituto da reeleição de mandatos políticos consecutivos, a impunidade e a corrupção reinante no Brasil permanecerão em nosso meio ad infinitum. Já dizia o filósofo grego Aristóteles, 384 a.c.: quanto mais lei tem, mais corrupto tem.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo

Amor ao Brasil

O Diário nos convoca a refletir sobre aquilo que querem fazer com os caminhos que devemos trilhar. Já vivemos as desgraças de duas ditaduras, que nos atrasaram em todas as áreas, assim como nos ceifaram, sem reparos, do direito de vivermos a verdadeira ‘Pátria Amada Brasil’. Não temos de adorar esse ou aquele partido, esse ou aquele político, essa ou aquela tendência, tampouco ficarmos em cima do muro. Não temos que nos ladear ao lado de uma semiditadura, pois precisamos, como brasileiros, simplesmente amar nossa Nação, nosso Brasil.





Cecél Garcia

Santo André

Aborto

‘CCJ aprova PEC que pode acabar com aborto legal no Brasil’ (Política, dia 28). O PL, presidido por Valdemar Costa Neto, que tem como presidente de honra o idealizador do golpe de Estado, Jair Bolsonaro, ambos já indiciados pela Policia Federal, aprovou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, uma PEC que, se aprovada em plenário, dará fim ao aborto legal no Brasil. E sabem qual foi a verba do fundo eleitoral em 2024 para uso dessa gente sem compromisso com o País, que como políticos somente zombam da Nação? A milionária soma de R$ 863 milhões! Precisa mais?!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)