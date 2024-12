Cachorrão contrata influenciador para a disputa da Copinha

Já de olho na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, a Copinha, o EC São Bernardo iniciou a preparação do elenco com uma novidade ousada no setor ofensivo. O clube anunciou o influenciador Isaac Xavier, 19 anos, como reforço do elenco sub-20 para a disputa do campeonato.

Isaac se destacou na internet em torneios de disputas de um contra um, o chamado ‘x1’, e hoje já conta com mais de 5 milhões de seguidores em suas redes sociais somadas. Este formato de competição é disputado em campo reduzido, onde se enfrentam duas equipes com somente um jogador de linha e um goleiro.

De acordo com Sérgio Baresi, ex-jogador, com passagem pelo São Paulo, e coordenador das categorias de base do Cachorrão, o clube preza pela qualidade técnica que a nova contratação pode oferecer. “Pesquisando as estatísticas, Isaac é um destaque nacional, um dos três melhores do Brasil na categoria x1, e sabemos que jogadores com as características dele são importantes para um elenco”, afirma. Baresi ainda conta que o alcance de Isaac nas redes sociais foi um fator que ajudou o time a fechar a contratação do influenciador.

Natural do Rio de Janeiro, o atacante garante que consegue conciliar tranquilamente os compromissos como influenciador com os jogos e treinos do Cachorrão. “O clube permite que eu siga com as competições normalmente. Às vezes, com os treinos diários, chego mais cansado para os eventos de x1, mas meu maior foco agora é o EC São Bernardo e a preparação para a Copinha”, diz Isaac, que também é fundador da Liga das Estrelas, um dos maiores eventos de x1 do País. Segundo o influenciador, a questão mais difícil desde sua contratação é a adaptação física de jogar em um campo maior e chegar ao corpo ideal para as competições.

No campeonato, o carioca terá de enfrentar o time mais popular de sua cidade, o Flamengo, que foi sorteado na Chave 23, e jogará contra o EC São Bernardo. Além do Rubro-Negro, Zumbi-AL e Cruzeiro-PB serão os demais oponentes do Cachorrão.

Até o momento, o atleta já entrou em campo em três oportunidades pelo time do Grande ABC, seja em jogos-treinos ou competições preparatórias. Seus primeiros dois gols com a camisa alvinegra saíram nas últimas semanas, em uma goleada por 12 a 0 contra o Celeiro de Craques, na fase mata-mata da Copa Buh.

Por meio das redes sociais, o influenciador mostra de perto seus treinamentos e adaptação ao time do Cachorrão com uma série de vídeos no YouTube. Porém, apesar de enxergar a oportunidade como uma chance de criar conteúdo, Isaac Xavier traça como meta chegar à categoria profissional.

“Acredito que tudo na vida é questão de oportunidade. Espero conseguir ir bem na Copinha, para ter a chance de chegar à categoria profissional e prolongar minha carreira no São Bernardo”, comenta o atacante.

Neste momento, o sub-20 do Alvinegro participa de competições preparatórias para a Copa São Paulo, como a Paulista Cup e a Copa Buh. “As sessões de treinos estão sendo muito bem conduzidas pela nova comissão técnica, o processo está caminhando bem. Temos um planejamento traçado até o próximo ano, o que é importante para o clube”, explica Baresi.

De acordo com Isaac, o tempo em campo nos jogos preparatórios o ajuda a pegar o ritmo de competição e a ganhar entrosamento com os companheiros. “Acredito que temos um elenco muito forte e podemos chegar longe na Copinha, só depende de nós mesmos, da nossa vontade de vencer juntos. O grupo tem potencial. Precisamos chegar lá e fazer o nosso trabalho”, completa o atacante.