Lucas Lucco causa preocupação ao gravar vídeo acordando mal: Bem-vindo ao meu mundo bipolar

Lucas Lucco preocupou os seguidores com um vídeo compartilhado no Tiktok. Nele, o cantor mostra como foi sua manhã após não acordar bem. O artista, que é diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), usa o celular para se filmar no espelho do banheiro enquanto lava o rosto e escova os dentes, visivelmente abatido.

Acorde comigo mal do nada, escreve ele no registro.

Na legenda da publicação, ainda declarou:

Bem-vindo ao meu mundo bipolar

Diversos fãs deixaram comentários reagindo ao vídeo e demonstrando preocupação. O cantor chegou a responder uma das mensagens e esclarecer o motivo de ter decidido compartilhar o conteúdo. Uma internauta havia dito:

Eu não consigo me filmar para mostrar estes momentos.

Ao que Lucas declarou:

Eu tive que aprender. Tem gente que precisa ver esse tipo de conteúdo. É minha obrigação.

Em dezembro de 2023, o artista falou abertamente sobre o TAB ao escrever uma carta dizendo que faria uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. O transtorno é caracterizado pela oscilação do comportamento da pessoa em duas fases: a de depressão e a de mania. Na primeira ligado à tristeza, e na segunda, as funções mentais ficam aceleradas, com muita energia. Na época, Lucas declarou:

Eu amo tudo que faço, amo o meu trabalho dentro e fora do palco, mas às vezes o TAB consegue me limitar muito e por isso preciso dessa pequena pausa. Peço desculpas às pessoas que iriam nos shows desse fim de semana, sinto muito, mas eu preciso ficar 100% pro meu filho, pro palco, pras empresas e pra realizar os sonhos e objetivos que ainda tenho a realizar. [...] Tem feridas abertas que são invisíveis aos nossos olhos mas nem por isso deixam de ser muito... muito doloridas. Seja gentil com todo mundo porque você nunca sabe o que que aquela pessoa tá vivendo nos bastidores.