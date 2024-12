Ator Ian Smith, que interpreta Harold Bishop em Neighbours, revela diagnóstico de câncer terminal

Na manhã desta segunda-feira, dia 2, em entrevista ao Channel 10, na Austrália, Ian Smith, ator conhecido por interpretar Harold Bishop na famosa série Neighbours, revelou que foi diagnosticado com um câncer no pulmão em estado terminal.

- Descobri há alguns meses que tenho câncer. Um câncer muito agressivo, incurável, e os médicos esperam que eu... esperam que eu morra, começou ele.

Segundo o ator, com o diagnóstico, ele irá se despedir da série:

- Não é só o meu último dia em Neighbours, é meu último dia de trabalho. Tive a vida mais privilegiada... Nós não fizemos apenas uma série, fizemos a melhor série que se podia fazer. Conheci as pessoas mais incríveis.

Ian irá passar por alguns tratamentos experimentais, na tentativa de prolongar seus meses de vida:

- Eu realmente me ofereci para ser uma cobaia. Além disso, eu não quero morrer e quero viver com qualidade pelo máximo de tempo possível. Eu acordo todas as manhãs esperando não sentir dor, porque sei que é o começo da pior parte. Já vi tantas mortes. Algumas boas e outras ruins. Espero que a minha seja tranquila.

De acordo com o Sidney Morning Herald, Smith apareceu pela primeira vez no programa em 1987. Depois de muitas idas e vindas, ele retornou ao programa em abril de 2024.