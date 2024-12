Criminosos encapuzados e armados fazem arrastão em bar da zona oeste de SP

Clientes de um bar no Butantã, na zona oeste de São Paulo, foram vítimas de um arrastão na noite do sábado, 30. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, criminosos encapuzados desceram de um veículo e anunciaram o roubo. Ninguém ficou ferido.

Procurado, o bar Rei das Batidas, que fica na Avenida Waldemar Ferreira, confirmou a ocorrência e disse que imagens das câmeras foram compartilhadas com a polícia.

Nas gravações, é possível observar as pessoas em pânico, tentando se esconder, inclusive, embaixo das mesas. O local estava lotado.

Em outro momento, também há registro das pessoas correndo assustadas.

Além de usarem capuzes, os bandidos estavam armados. Eles levaram celulares e pertences das vítimas.

De acordo com a investigação, o caso é investigado pela 3ª Seccional, que analisa imagens de câmeras de segurança, entre outras apurações, para identificar e prender os responsáveis pelo crime.

Os suspeitos levaram pertences de diversas pessoas. Segundo a SSP, até a manhã desta segunda, 2 de dezembro, 10 boletins de ocorrência já tinham sido registrados pelas vítimas.

Por telefone, o bar Rei das Batidas reforçou que o caso foi registrado no sábado e ninguém se feriu. O local abriu normalmente no domingo, 1º, dia seguinte ao incidente.

O bar Rei das Batidas é um tradicional estabelecimento que funciona desde 1970. Está localizado na Avenida Valdemar Ferreira, 231, no Butantã, zona oeste de São Paulo.