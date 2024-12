Feira do Natal Solidário arrecada 5 toneladas de alimentos

Chegou ao fim mais uma edição da Feira do Natal Solidário em Santo André. Neste domingo (1º), no estacionamento do Paço Municipal, milhares de pessoas compareceram à estrutura natalina que foi montada, curtiram as variedades gastronômicas e musicais em um ambiente amplamente familiar e, como já é tradição, deram um show de solidariedade: somando os alimentos arrecadados nos três dias, o evento acumulou 5 toneladas de não-perecíveis.

O total será, a partir de hoje, repassado às 127 entidades assistenciais beneficiadas por meio do Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, o qual auxilia mensalmente aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. Além dos alimentos, foram arrecadados ainda itens como brinquedos e roupas, que terão a mesma destinação.

Inclusive, durante Feira do Natal Solidário, aproximadamente 50 entidades tiveram a oportunidade de comercializar comidas salgadas e doces, bebidas e outros itens, com a finalidade de gerar renda e auxiliar no custeio de funcionamento e manutenção. Cerca de 45 mil pessoas passaram pela estrutura nos três dias de evento.

“A Feira só marca a abertura do maior Natal da história de Santo André. Finalizamos neste domingo, foi um grande sucesso, tanto de público quanto para as entidades – e inclusive foram elas que nos pediram para antecipar a feira –, e a programação continua na semana que vem com a chegada do Papai Noel no Paço Encantado e muito mais até o dia 22 de dezembro”, destacou o prefeito Paulo Serra.

“Não imaginávamos a proporção que os eventos solidários tomariam lá atrás, quando planejamos retomar a Feira da Fraternidade. Então, temos muito o que agradecer à toda a população por tanto carinho e tanta solidariedade, que compreendeu o espírito de atuar junto com o poder público e a iniciativa privada, para transformar nossa cidade cada vez num espaço melhor de se viver”, completou a primeira-dama, Ana Carolina Serra.

O domingo começou com sol e o clima favorável animou o público, que passou pelo Paço para almoçar e curtir uma boa música, com o DJ Scott, a Maloka Chic, o Quintal do Testa, com participações de Breno, Pinha, Almirzinho e Marquinhos Sensação. Já às 20h30 o grupo Jeito Moleque assumiu o controle do palco e encerrou a festa com sucessos do grupo e outros hits.

PAÇO ENCANTADO

A Feira do Natal Solidário integra a programação do Natal Solidário 2024. Na sexta-feira (6) ocorrerá a abertura do Paço Encantado, com a chegada do Papai Noel. A estrutura contará com árvore gigante, pista de patinação, tobogã, roda gigante, palco, Ursolino gigante e muito mais. No mesmo dia será aberta a Vila de Natal no Parque Celso Daniel.

Mais informações sobre a programação estão no site www.natalsolidariosantoandre.com.br.