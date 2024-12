Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após PMIs ampliarem aposta em retomada da China

Por André Marinho

São Paulo, 02/12/2024 - As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, após dados de índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) reforçarem esperança pela melhora da economia chinesa. Os negócios seguiram também os sinais de Nova York, onde os índices Dow Jones e S&P 500 renovaram recorde na sexta-feira.

O PMI industrial da China avançou e superou expectativas do mercado em novembro, conforme as leituras da S&P Global e do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS), ambos divulgados no final de semana. Para a Capital Economics, os números indicam que a segunda maior economia do planeta segue ganhando ímpeto.

Assim, o índice Xangai Composto encerrou a sessão com ganhos de 1,13%, a 3.363,98 pontos, enquanto o Shenzhen Composto avançou 1,76%, a 2.052,44 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,65%, a 19.550,29 pontos.

Entre outras praças, o índice Nikkei registrou valorização de 0,80% em Tóquio, a 38.513,02 pontos. O governo japonês propôs o aumento da meta de retorno de investimentos do maior fundo de pensão do país de 1,7% para 1,9%. A sinalização impulsiona apostas de que as autoridades comprarão mais ações.

Em Taiwan, o Taiex se elevou 2,13%, a 22.736,93 pontos. Por outro lado, o Kospi, referência em Seul, perdeu 0,06%, a 2.454,48 pontos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 teve leve variação positiva de 0,14%, a 8.447,90 pontos, em Sydney.

