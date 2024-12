Filho de Eddie Murphy está noivo da filha de Martin Lawrence: Um amor que parece o destino

Eddie Murphy e Martin Lawrence estão prestes a ser uma família! O filho de Eddie, Eric Murphy, está noivo da filha de Martin, Jasmin Lawrence. No último sábado, dia 30, o casal anunciou a novidade por meio de um lindo vídeo do momento do pedido.

No Instagram, os noivos mostraram como foi que Murphy ganhou o famoso sim de Lawrence:

Estamos noivos!! Deus realmente nos abençoou com um amor que parece destino. Não poderíamos estar mais animados para este próximo capítulo. Um agradecimento especial a todos que tornaram este momento tão lindo!!

Vale ressaltar que os filhos dos astros da comédia engataram um relacionamento em 2021 e estão juntos desde então.