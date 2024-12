Novo amor! Duda Nagle aparece com mulher misteriosa em bar

Duda Nagle apareceu no último sábado, dia 30, com uma loira misteriosa em clima de romance em um bar de São Paulo. Nas fotos compartilhadas pelo portal Leo Dias, o ator aparece de mãos dadas com a mulher, enquanto desfrutam de uma cerveja na área externa do local.

Desde o fim de seu namoro com a corretora de imóveis Michele Balsamão, em abril deste ano, o artista não havia aparecido com outra pessoa.

A identidade de seu novo affair ainda não foi divulgada, mas a química entre os dois chamou a atenção de quem estava no local.

Nos últimos dias, Duda Nagle se reuniu com Sabrina Sato para celebrar mais um aniversário de sua filha, a Zoe, que completou seis anos de idade e ganhou uma festa intimista em família.