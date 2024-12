Grávidas, Lexa e Brunna Gonçalves marcam presença em ensaio de Carnaval

Noite de folia! No último sábado, dia 30, Lexa e Brunna Gonçalves marcaram presença na Cidade do Samba para um ensaio de Carnaval. Gravidíssimas, elas ostentaram muito samba no pé e exibiram as barriguinhas.

A cantora Lexa, que está esperando sua primeira filha com o noivo Ricardo Vianna, usou e abusou de um look cheio de transparência e brilhos. Claro que ela posou com as mãos na barriga.

E parece que Lexa já está mais que pronta para atravessar a avenida carregando Sofia na barriga. Vale pontuar que a mamãe de primeira viagem optou por uma sandália com o salto mais baixo.

Outra gravidinha que marcou presença na Cidade do Samba foi Brunna Gonçalves! A espera de seu primeiro bebê com a cantora Ludmilla, a dançarina optou por um vestido azul todo detalhado.

Assim como Lexa, Brunna mostrou que está super preparada para o Carnaval 2025, já que ostentou todo seu samba no pé. E aí, ansiosos para o Natal?