Festa Nordestina agita S. Bernardo neste domingo e no próximo fim de semana

Hoje (1º) e no próximo fim de semana (7 e 8), a Praça São João Batista no bairro Rudge Ramos em São Bernardo será sede da Festa Nordestina. Com entrada gratuita, o evento, das 12h às 22h, promete trazer cultura, culinária e a animação típica do povo nordestino para o Grande ABC.

Na programação estão contemplados shows de forró pé de serra, forronejo e piseiro. A festa contará com aulas interativas de forró e um animado bingo em prol das ações da Paróquia São João Batista, proporcionando uma experiência cultural completa para todos os públicos.

A gastronomia nordestina será um dos destaques do evento, com pratos como acarajé, baião de dois, sarapatel, buchada de bode e cuscuz. Para quem preferir, o cardápio se completa também com torresmo, churrasco, espetinhos, hambúrgueres, pastéis, crepes, doces, churros, sorvetes e uma ampla variedade de bebidas, como chopps, cervejas, refrigerantes, caipirinhas e sucos de frutas.

A Festa Nordestina de São Bernardo é uma realização da Paróquia São João Batista, e MK Produções e Eventos, com apoio cultural da Prefeitura. O endereço é a Praça São João Batista, Bairro Rudge Ramos. Programação de Shows





1/12 - Domingo

14:00h - Aula interativa de Forró

15:00h - ZÉ RAMALHO Cover

17:00h - Bingo de Quermesse (em prol da Paróquia)

18:00h - Banda MARESIA (Forró Pé de Serra / Universitário)

7/12 - Sábado

16:00h - CLEBER GONZAGA (Forró Pé de Serra)

19:00h - Bingo de Quermesse (em prol da Paróquia)

20:00h - KLECINHO 50graus (Forró/Arrocha/Forronejo/Piseiro)

8/12 - Domingo

13:00h - Aula interativa de Forró

14:00h - OS 3 DO NORTE (Forró Pé de Serra)

17:00h - Bingo de Quermesse (em prol da Paróquia)

18:00h - Mestre ALUÍSIO CRUZ (Forró Pé de Serra).