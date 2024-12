A Festa Surpresa: uma história de amizade

Uma garotinha que mora no Rudge Ramos, em São Bernardo, chamada Maria Julia Alves Domingues, ou simplesmente Maju, escreveu o seu primeiro livro. Aos 10 anos. O nome da obra é A Festa Surpresa, e a história promete encantar quem gosta de aventuras cheias de mistério e amizade.

O livro conta a história do sapo Zumildo, que recebe um convite para uma festa de aniversário. Mas tem um detalhe curioso: ninguém sabe quem é o aniversariante. Outros animais da floresta, como papagaios, borboletas, formigas, bichos-preguiçosos e porcos-espinhos, também foram convidados. Juntos, eles partem para descobrir quem é o aniversariante enquanto se preparam para a festa. A história ainda tem outros personagens importantes, como a Bruxinha e a unicórnio chamada Zila.

Mas sabe o que deixa tudo mais especial? Toda a ideia do livro foi de Maju. Ela não só escreveu a história, como fez os rascunhos de todos os animais, e com uma parceria com a ilustradora Natalia Tiemi, os seus desenhos ganharam vida no livro. A criatividade de Maju é um dos pontos fortes do livro, que vem sendo desenvolvido desde setembro, quando a pequena, juntamente com a madrasta, Valéria Martins, teve a ideia de publicar a obra.

Em entrevista ao Diarinho, a pequena autora revela que “a história passa a mensagem de que tudo com amigos é mais fácil”, diz. “É um livro que os desenhos são bem legais também e tem uma história bem interessante”.

Maju ainda destaca que tem vontade de levar a carreira de escritora adiante, apesar de confessar querer ser advogada. “Sempre gostei de escrever e ler. Meu pai sempre me contou histórias. Eu gostaria de escrever outro livro. Acho bem legal, mas é complicado também”.

Outro detalhe superinteressante é que A Festa Surpresa é bilíngue. Neste caso, foi escrito em português e inglês, com a ajuda da tradutora Carmen Peel. Isso porque Maju estuda inglês desde os 5 anos e quis que o livro fosse acessível a mais pessoas. De acordo com ela, ao ser escrita em dois idiomas, a história pode alcançar mais leitores e se tornar mais completa.

O lançamento oficial de A Festa Surpresa será hoje, às 14h, na Fábrica de Cultura de São Bernardo, localizada na Avenida Armando Ítalo Setti, 80. Na ocasião, também será comemorado o aniversário de Maju, que completou 10 anos no último dia 21 de novembro.

Maju revela as expectativas para o lançamento. “Acho que vai ser bem legal e que a maioria das pessoas que lerem vai gostar bastante”, conclui a escritora.

A publicação do livro da pequena autora tem sido feita de forma independente, com muito carinho e dedicação por parte de Maju e de sua família.