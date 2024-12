Gorinchteyn tem missão de zerar filas e implementar o Cartão Saúde SBC

O prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), anunciou na última semana que o médico Jean Gorinchteyn será o secretário de Saúde em seu governo, que começa em 1º de janeiro.

Infectologista do Instituto Emilio Ribas e do Hospital Israelita Albert Einstein, o futuro secretário esteve à frente da Saúde no governo do Estado durante a gestão de João Doria e comandou o comitê contra a pandemia da Covid-19.

Gorinchteyn comandará uma das pastas com mais críticas da população durante a campanha eleitoral, que denunciou demanda de anos para cirurgias e exames, falta de especialistas nas mais diversas áreas, equipamentos com problemas estruturais e supostos casos de negligência e mortes no Hospital da Mulher.

O futuro secretário terá, segundo a peça orçamentária prevista para 2025, R$ 1,328 bilhão para administrar uma rede que conta com quatro hospitais municipais, nove UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), PA (Pronto Atendimento) Taboão, 34 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), além de CAPSs (Centros de Atenção Psicossocial), ambulatórios de especialidades, saúde bucal, entre outros equipamentos.

Marcelo Lima afirmou que a escolha por Jean Gorinchteyn se deu pelo fato de ele ter provado para o Brasil que o Estado de São Paulo foi o que mais combateu a Covid-19 e por ser o símbolo da luta contra o novo coronavírus.

“A Secretaria da Saúde tem grande compromisso com a população. Temos a responsabilidade de levar a Saúde para todos. Temos vários compromissos: a agenda da saúde da criança, do idoso, da gestante. Porém, temos também as que precisam de acolhimento. São Bernardo tem, mas precisamos de muito mais”, afirmou.

Segundo o secretário, entre as prioridades estabelecidas pelo prefeito eleito está a urgência na implementação do Cartão Saúde SBC, que visa à priorização dos são-bernardenses no atendimento. “Temos de levar Saúde prioritariamente à população de São Bernardo. É ela que paga impostos e merece, sim, prioridade, que traremos às UBSs, desenvolvendo a saúde primária, assistencial, que é o Programa Saúde da Família.”

Gorinchteyn confirmou a falta de especialistas nas unidades de Saúde e disse que esse será um dos desafios de sua gestão à frente da Pasta. “É impossível a pessoa esperar até 90 dias para ter o primeiro atendimento. Quem sofre precisa de atendimento na hora e é essa responsabilidade e a missão que o prefeito Marcelo Lima me deu”, destacou.

O infectologista ressaltou que o atendimento é decorrente da integração de recursos dos governos federal, estadual e municipal, e a meta é que a responsabilidade seja dividida. “Precisaremos do apoio de todos, assim como fizemos durante a pandemia. São Bernardo foi grande exemplo de resposta, com todo o funcionalismo público (atuando), fazendo ações adequadas, diminuindo a mortalidade, ampliando a vacinação. É por isso que hoje estamos aqui. É dessa forma que vamos fazer, entendendo que a Saúde é de todos e para todos”, afirmou.

PLANO DE GOVERNO

Além da criação do cartão, de dar celeridade à realização de exames, consultas e cirurgias eletivas e da contratação de médicos especialistas, Gorinchteyn terá pela frente outras propostas que integram o plano de governo de Marcelo Lima.

Implementação do agendamento eletrônico de consultas, ampliação do atendimento aos pacientes autistas (TEA) e outras neurodiversidades, criação do mutirão do Corujão da Saúde; tornar o Hospital de Urgência 24h e a instalação do Primeiro Hospital Infantil Municipal, bem como do Pronto Atendimento Médico 24 horas para moradores do Pós-Balsa, fazem parte da missão ao futuro secretário pelo prefeito eleito.