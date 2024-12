Verstappen é punido por lentidão e perde a pole position para Russell no Catar

Depois de festejar sua primeira pole position desde o GP da Áustria, em junho, Max Verstappen acabou punido pelos comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em uma posição e vai largar em segundo no GP do Catar, neste domingo, às 13 horas (horário de Brasília), o penúltimo da temporada de Fórmula 1.

Assim, George Russell, da Mercedes, herda a posição de honra no grid de largada, tendo o holandês a seu lado na primeira fila. Não houve mudanças no restante do grid. Lando Norris e Oscar Piastri saem na segunda fila com o objetivo de levar a McLaren ao título do Mundial de Construtores pela primeira vez em 26 anos.

Com o tetracampeonato do Mundial de Pilotos garantido desde a corrida de Las Vegas (EUA), na última semana, o holandês perdeu a ponta do grid por ter guiado a sua Red Bull de forma "desnecessariamente devagar" no final do Q3 do treino classificatório deste sábado, atrapalhando justamente o piloto britânico, que já liderava a atividade, mas tentava melhorar o seu tempo.

Russell reclamou no rádio da conduta que considerou "perigosa" de Verstappen, que estava à sua frente e tentava esfriar os pneus, enquanto se preparava para a sua volta rápida. Com o cronômetro zerado, o piloto da Red Bull conseguiu superar Russell em apenas 0s055, assumindo o primeiro lugar.

Horas depois do treino, depois de ouvir as explicações dos dois pilotos e de representantes da Red Bull e da Mercedes, os comissários consideraram que Verstappen "não seguiu as instruções do diretor de prova e pilotou claramente de maneira muito lenta, considerando as circunstâncias".

"Era óbvio que o carro 1 (de Verstappen) estava tentando esfriar seus pneus e ele podia ver a aproximação do carro 63 (de Russell) porque olhou no espelho muitas vezes na pequena reta entre as curvas 11 e 12", comunicou a FIA, em nota. Apesar de a infração provocar, normalmente, a perda de três posições no grid, a entidade justificou a inversão dos carros na primeira fila porque nenhum piloto buscava estabelecer a volta rápida no momento do incidente.

Confira o grid de largada para o GP do Catar:

1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min20s575

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min20s520

3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min20s772

4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min20s829

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min20s852

6º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min21s011

7º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min21s041

8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min21s251

9º - Sérgio Perez (MEX/Red Bull), 1min21s425

10º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min21s500

11º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min21s437

12º - Ghuanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min21s501

13º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min21s731

14º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1m21s771

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min21s911

16º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min22s390

17º - Liam Lawson (NEO/RB), 1min22s411

18º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1min22s442

19º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min22s594

20º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min22s714