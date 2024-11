Saiba quem é o homem misterioso que estava de mãos dadas com Maiara em navio

Novo romance! Após aparecer em navio de mãos dadas com um homem misterioso, Maiara, da dupla com Maraisa, despertou a curiosidade da internet para saber quem é sua nova paixão.

Seu affair se chama Mohamed Nassar, é lojista e mora em Foz do Iguaçu. Libanês, ele conheceu a cantora durante um show da dupla Maiara & Maraisa na cidade paranaense, com direito a flores entregues à artista em cima do palco, segundo fontes do Portal Leo Dias.

O perfil de Mohamed no Instagram é privado, com poucos seguidores. Na bio está marcada o nome de sua loja, localizada na Ciudad del Este, na divisa do Paraguai com o Brasil.