Zayn Malik dedica música para Liam Payne durante show em sua cidade natal

Zayn Malik, cantor e ex-integrante da banda One Direction dedicou uma música para Liam Payne. O show foi feito na cidade natal do amigo e foi um momento emocionante para o artista.

O britânico escolheu sua canção It's You para homenagear o falecido cantor na cidade Wolverhampton, Inglaterra. Ele também compartilhou algumas palavras publicamente sobre seu ex-colega de banda, que morreu dia 16 de outubro, pela primeira vez.

Em um vídeo postado no X, antigo Twitter, Malik disse aos fãs:

- Então, eu tenho feito algo no final do show todas as noites e está sendo dedicado ao meu irmão Liam Payne. Descanse em paz. Espero que você veja isso. Estamos em sua cidade natal esta noite, Wolverhampton. Isso é para você, Liam. Aqui está outra música, It's You.